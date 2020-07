Exclusief voor abonnees Malinwa haalt Wernersson 06 juli 2020

Het is nog maar juli, maar KV Mechelen heeft z'n eerste wintertransfer al binnen. Victor Wernersson (24) komt in januari transfervrij over van IFK Göteborg. De Zweedse linksback tekent tot 2024. Wernersson moet de concurrentie aangaan met Lucas Bijker. (ABD)