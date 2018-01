Malinwa grijpt (voorlopig) naast De Camargo 31 januari 2018

00u00 0

KV Mechelen blijft zich roeren op de transfermarkt. De club is op zoek naar een extra diepe spits en dacht daarbij aan Igor De Camargo (34). De Braziliaanse Belg is in mei einde contract bij APOEL Nicosia en ziet een terugkeer naar ook België zitten. Hij kon voor anderhalf jaar tekenen bij Malinwa. Maar APOEL laat hem voorlopig niet gaan - ondanks eerdere beloftes. De Camargo moest enerzijds het scoringsprobleem Achter de Kazerne oplossen en anderzijds voor ervaring zorgen. Tenzij een late ommekeer, wordt de ex-Rode Duivel echter niet de nieuwe spits bij Malinwa. Omdat huurling Verdier door een clausule niet kan spelen in het degradatieduel tegen Eupen volgende week én omdat Beqiraj een schorsing uitzit, zoekt KV Mechelen een snelle oplossing. Bedia van Charleroi werd eerder aangeboden, maar mag uiteindelijk ook niet vertrekken. De tijd tikt intussen verder voor het Mechelse bestuur, dat ook nog een rechtsachter hoopt vast te leggen. (FDZ/PJC/SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN