Malinwa gaat voor 5de uitzege op een rij 29 november 2019

Zet KV Mechelen zijn uitreputatie kracht bij? Op verplaatsing pakte Malinwa dit seizoen al 16 op 24 - alleen Club Brugge doet beter. Vanavond kan het zijn vijfde uitzege op rij boeken, maar daarvoor moet het wel voorbij Antwerp, de op één na beste thuisploeg van het land. "Dat gaat een stevige en intense wedstrijd opleveren", grijnst Wouter Vrancken. "We hebben vorige maand al gewonnen van Antwerp met 3-1 na een sterke prestatie. Oké, nu zullen de omstandigheden anders zijn, maar toch geeft dat vertrouwen. We hebben bepaalde kwaliteiten die Antwerp pijn kunnen doen." Maar dan moet Malinwa zich wel herpakken na de pijnlijke 0-2-nederlaag van vorig weekend tegen Zulte Waregem. "Iedereen was ontgoocheld. De voorbije week hebben we gepraat en de jongens beseffen zelf ook dat het niet goed genoeg was. Of ik veel wissels ga doorvoeren in mijn basiself? Ik kraak niemand af na één slechte prestatie. Als speler mag je eens een mindere match spelen, hé. Je moet wat krediet voelen en krijgen. Anders leg je geen durf meer in je spel." (ABD)

