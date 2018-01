Malinwa denkt aan Coulibaly KV MECHELEN op stage in Lepe 00u00 0

Ousmane Coulibaly (28) van het Griekse Panathinaikos is in beeld bij KV Mechelen. Meer nog, Malinwa zou al een bod van een half miljoen euro gedaan hebben op de Malinese rechtsachter. Hij moet de vervanger worden van Ivan Tomecak - hij vertrok eerder deze week naar Club Brugge. De vraag is of Coulibaly een avontuur Achter de Kazerne ziet zitten. Er is veel interesse voor de rechtsachter die al ploegen zoals onder meer APOEL Nicosia afwees.

