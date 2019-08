Exclusief voor abonnees Malinwa breekt contract Vranckx (16) open tot 2022 13 augustus 2019

De beste move van KV Mechelen in deze transferperiode? Malinwa heeft het contract van talent Aster Vranckx (16) opengebroken tot 2022. De jonge, maar sterke middenvelder maakte afgelopen weekend zijn debuut in 1A tegen Anderlecht, eerder vierde hij zijn profdebuut in de Supercup.

