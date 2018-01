Malinwa betaalt 750.000 euro voor ervaren Sylla 00u00 0

En daar is nummer acht. KV Mechelen blijft zich versterken tijdens de wintermercato. Gisteren tekende de Malinese international Yacouba Sylla (27) Achter de Kazerne. Een transfer waar ze best trots op mogen zijn bij Malinwa, dat 750.000 euro betaalde aan het Franse Rennes. Want de middenvelder had verschillende opties. Standard toonde interesse, net als het Poolse Legia Warschau en tal van andere clubs. Maar KV Mechelen speelde het kortst op de bal. Sylla heeft er een bewogen carrière opzitten. Van Clermon Foot ging het in 2013 naar Aston Villa, waar hij in totaal 22 wedstrijden speelde in de Premier League. De Engelsen verhuurden hem in 2014 aan het Turkse Kayserispor. In 2015 trok de Malinees definitief naar Rennes. Maar ook daar kon hij zich moeilijk doorzetten. Na uitleenbeurten aan Montpellier en Panathinaikos kiest Sylla nu voor een avontuur bij Malinwa. Hij tekende tot 2021, de club doet er alles aan om hem speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd van zaterdag tegen Zulte Waregem. (FDZ)

