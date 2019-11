Exclusief voor abonnees Malinwa al 28 jaar zonder winst op Sclessin 09 november 2019

Luik is niet de favoriete verplaatsing voor KV Mechelen. Toch niet als we kijken naar de statistieken. Het is intussen al meer dan 28 jaar geleden dat Malinwa nog eens kon winnen op Sclessin. Op 28 januari 1991 scoorde ex-bondscoach Marc Wilmots - toen speler van Kavé - het enige doelpunt van de partij. Sindsdien werd er vooral verloren door de Mechelaars. Standard was zestien keer te sterk, vijf keer werd er gelijkgespeeld.

