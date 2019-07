Exclusief voor abonnees Malinovskyi naar Atalanta: Genk inde al meer dan 40 miljoen 15 juli 2019

Ruslan Malinovskyi (26) gaat straks de kleuren van Atalanta Bergamo verdedigen. De Oekraïense middenvelder streek gisteravond in Italië neer en legde er zijn medische testen af. Racing Genk bereikte eerder op de dag na wat vijven en zessen toch een akkoord met de nummer drie van de Serie A. Dat bevestigde sportief directeur Dimitri de Condé. "Zijn hoofd stond er al een tijdje naar en dan is het voor niemand goed hem tegen te houden. We gunnen het hem." De transfer brengt de landskampioen nog eens 13 miljoen euro op en dat bedrag kan nog oplopen. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat Genk deze zomer al 42,5 miljoen incasseerde. De Limburgers passeerden eerder al langs de kassa voor Trossard (20 miljoen), Aidoo (8 miljoen) en Ingvartsen (1,5 miljoen). Zo blijft KRC toch in de groene cijfers, ook al stelde het zijn transferrecord aan inkomende zijde deze zomer al twee keer scherper door het aanwerven van Bongonda en Hagi. De vijf inkomende transfers kostten samen om en bij de 25 miljoen euro. (SJH/KDZ)

