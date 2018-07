Malinovskyi 9 van zijn 16 goals op vrijschop 30 juli 2018

00u00 0

Een directe vrije trap. Met Ruslan Malinovskyi heeft Racing Genk een echte specialist in de ploeg. Sinds zijn komst naar Limburg twee jaar geleden trof hij al elf keer raak uit een rechtstreekse vrije trap - negen in de competitie, twee in Europa. Eerder deze week deed hij het ook al tegen Fola Esch. Daarmee is de Oekraïner de beste vrijschopnemer in België van de afgelopen twee seizoenen. In totaal scoorde Malinovskyi zestien goals voor Racing Genk. (FDZ)