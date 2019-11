Exclusief voor abonnees Maleisië: "Onderzoek dood Ivana Smit moet heropend worden" 23 november 2019

De dood van het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit (foto), die in december 2017 van de twintigste verdieping van een flat in Kuala Lumpur viel, moet opnieuw worden onderzocht. Dat besliste het hooggerechtshof in Maleisië. Eerder had een lagere rechtbank nog geoordeeld dat de dood van de 18-jarige Smit een ongeval was. Volgens Sébas Diekstra, advocaat van de nabestaanden, stelt het hooggerechtshof dat er "duidelijk sprake is van een misdrijf". "Het strafonderzoek moet worden heropend, waardoor het Amerikaanse echtpaar bij wie Ivana verbleef als verdachten in beeld komt." Volgens Diekstra krijgt de familie nu "erkenning voor wat zij altijd hebben gezegd". (CMG)

