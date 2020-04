Exclusief voor abonnees Malariamedicijn maakt coronavirus mogelijk minder besmettelijk 17 april 2020

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) onderzoekt of een oud medicijn tegen malaria effect heeft op de duur van besmettelijkheid van Covid-19. "Momenteel is er hoop dat hydroxychloroquine ervoor zorgt dat besmette personen minder lang virusdeeltjes verspreiden, maar dat moet verder onderzocht worden", zegt onderzoeker Christophe Van Dijck. Een paar vroege proeven in China en Frankrijk doen vermoeden dat het medicament ingezet kan worden tegen Covid-19. "We voeren dit onderzoek omdat er amper wetenschappelijk onderbouwde data bestaat over de werking van hydroxychloroquine bij mensen die besmet zijn met het coronavirus." Het geneesmiddel tegen malaria heeft invloed op ontstekingsreacties in het lichaam en wordt ook gebruikt tegeb een aantal reumatische aandoeningen. Voor de studie werkt het ITG vooral met gezondheidsmedewerkers in de frontlinie van de strijd tegen Covid-19. Men hoopt dat zij na een hydroxychloroquine-kuur sneller terug aan het werk kunnen.

