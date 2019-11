Exclusief voor abonnees Malaria op uw reisbestemming? Check het op de app 15 november 2019

Heeft u een vaccin tegen gele koorts nodig als u naar Mexico reist? En moet u voor een vakantie in Thailand malariapillen innemen? Voor alle informatie over gezondheidsrisico's op reis heeft het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) een nieuwe, gratis app gelanceerd. De 'draagbare reisexpert' heet Wanda.In 2018 bezochten bijna 20.000 mensen de ITG-reiskliniek voor advies en vaccinaties, 3.000 meer dan in 2016. "Maar nog niet iedereen neemt vooraf de tijd om onze website en kliniek te bezoeken voor ze op reis gaan", zegt Patrick Soentjens, hoofd van de polikliniek van het ITG. "Sommigen vinden de teksten op de website te uitgebreid, anderen gaan op bezoek naar hun land van afkomst en denken dat vaccinaties of medicatie overbodig zijn." Met de app wil het ITG op een laagdrempelige manier bondige informatie bieden. Bovendien kan het reizigers een bericht sturen wanneer zich in het land van hun bestemming een uitbraak voordoet. (IDV)

