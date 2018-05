Makro blijft op de sukkel 03 mei 2018

00u00 0

Het gaat nog altijd niet goed met Makro België. Ondanks een herstructurering in 2016, waarbij 505 banen verdwenen, blijft de keten verlies maken. Uit het jaarverslag dat 'De Tijd' kon inkijken, blijkt dat de zes Makro-winkels en de 11 Metro-winkels in totaal 52,9 miljoen euro verlies leden, terwijl de omzet met 12% terugviel tot 846 miljoen euro. Een deel van het omzetverlies is te wijten aan het afstoten van de elektronica-afdeling door Makro. Die ruimte in de winkels is ingenomen door MediaMarkt. Volgens vakbondsvrouw Myriam Nevelsteen (LBC) heeft de herstructurering niet het gewenste resultaat opgeleverd. "Twee weken geleden is daarom beslist om van de Makro van Deurne een soort 'lab' te maken, waarbij alle artikelen op een andere manier zullen worden gepresenteerd, in een poging om de omzet op te krikken." Een nieuwe herstructurering lijkt haast een evidentie. "Binnenkort kunnen we meer zeggen over onze strategie", zegt de Makro-woordvoerster.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN