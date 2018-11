Makers hadden het niet gepland, maar 'bodyguard' krijgt toch tweede seizoen 21 november 2018

Richard Madden (foto) bevestigt dat hij gevraagd is voor een tweede seizoen van 'Bodyguard', de nieuwste hype op Netflix. Dat is onverwacht. "Het was nooit de bedoeling om een vervolg te maken", legt hij uit. "We gaan een paar nieuwe ideeën overlopen. Ik ben in ieder geval enthousiast." 'Bodyguard' is een Britse reeks over een oorlogsveteraan (Richard Madden als David) met posttraumatische stress-stoornis, die de minister van Binnenlandse Zaken (rol van Keeley Hawes) moet beschermen. Het eerste seizoen was zo spannend dat de straten in Groot-Brittannië leeg bleven, zo berichtten de media. Bij ons is de reeks te zien op Netflix.

