Maker 'The Simpsons' mikt op nieuwe hit met dronken prinses 25 mei 2018

30 jaar na 'The Simpsons' mikt bedenker Matt Groening op een nieuwe tv-hit met 'Disenchantment', een animatiereeks over een... drankverslaafde prinses. De serie moet volgens Groening een 'fantasysitcom' worden over "het leven en de dood, liefde en seks en hoe je maar beter blijft lachen in een wereld vol lijden, ondanks alles wat 'wijze' ouderen, tovenaars en andere idioten je proberen wijs te maken". Netflix kocht alvast de eerste twee seizoenen, telkens van tien aflevering lang. Vanaf 17 augustus is de eerste jaargang bij ons via de streamingdienst te bekijken.

