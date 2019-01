Maker Dutroux-filmpje riskeert 30 dagen isoleercel 28 januari 2019

00u00 0

Het gevangeniswezen onderzoekt wie de uitgelekte video van Marc Dutroux heeft gemaakt. De beelden lekten uit via de Sudpresse-kranten en tonen Dutroux op de koer van de gevangenis in Nijvel. Hij wandelt buiten in korte broek en glijdt over een ijsplek. Hij praat ook even tegen gevangenen die vragen "of hij aan het glijden is?" Vermoedelijk maakte één van die medegedetineerden de video. Smartphones en andere elektronische opnameapparaten zijn verboden in de gevangenis. Daarom komt er een onderzoek naar de maker van de beelden. Zijn straf kan oplopen tot dertig dagen in de isoleercel. (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN