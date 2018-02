Makelele: "In onze situatie moet je die counters afmaken" 05 februari 2018

Opnieuw een puntje bij in de degradatiestrijd. Vanderhaeghe besefte: "Dit is niet meer het Eupen van een paar maanden geleden." Claude Makelele glimlachte eens. "We hebben in de eerste twintig minuten nochtans afgezien - Gent was sterk, dominant. Maar die 1-0 gaf ons energie. We hadden het na rust altijd moeten afmaken. In onze situatie moet je de wedstrijd beslissen als je zulke twee uitgelezen counters krijgt. Spijtig. We hadden die drie punten goed kunnen gebruiken", aldus Makelele, die komend weekend tegen KV Mechelen op zoek gaat naar de eerste uitzege van het seizoen. Schrik evenwel niet als er opnieuw weinig goals vallen. Eupen slikte in zijn laatste acht matchen slechts vijf doelpunten. (NP)

