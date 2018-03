Makelele: "Leye beschermd door hem niet op te stellen" 12 maart 2018

Lang zag het ernaar uit dat het een zwarte dag zou worden voor de zwart-witten van Makelele. Het slot maakte alles goed en de coach werd zelfs bereid gevonden om te praten over de zaak-Leye. "Mbaye heeft sinds vorig zomer veel hooi op zijn vork moeten nemen. Hij moest scoren, doelpunten aanbrengen, de jongeren begeleiden, de kleedkamer op scherp houden. Zelfs voor een echte leidersfiguur is dat te veel. Toen zijn rendement zienderogen afnam, heb ik hem in bescherming genomen door hem niet meer op te stellen. Maar natuurlijk blijft Leye ook met het oog op volgend seizoen uitermate belangrijk voor deze club." Geen Bye, Bye, Blackbird, dus? "Ik hoop dat hij blijft, want we hebben hem nodig", aldus Makelele.

