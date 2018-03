Makelele in beeld bij Kameroen 10 maart 2018

Claude Makelele deed gistermiddag zijn uiterste best om zo ongedwongen mogelijk over te komen. "Er is geen zaak-Leye. Ik wacht tot morgen (vandaag, red.) om de wedstrijdkern samen te stellen. Moet ik kiezen, dan zullen vorm en mentale paraatheid doorslaggevend zijn. Ik ben hard geweest ten overstaan van de scheidsrechters. Mijn excuses daarvoor. Mijn toekomst bij Eupen hangt niet af van het verdict. Mijn contract loopt nog tot 2020 en tot op heden ben ik altijd mijn verplichtingen nagekomen." En toch. De Fransman zou in beeld zijn als de nieuwe bondscoach van Kameroen. Makelele kan er de opvolger worden van Hugo Broos. Door een interne machtsstrijd binnen de Kameroense bond is er nog steeds geen nieuwe bondscoach. Gisteren werd Alexandre Belinga aangesteld als interim-bondscoach, maar dat is in principe een oplossing op korte termijn . Mocht Eupen degraderen, zou het snel kunnen gaan voor Makelele. (AR/VDVJ)

