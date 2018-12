Makelaarsvereniging reageert gematigd positief 18 december 2018

00u00 0

De makelaarsvereniging BFFA toont zich in een communiqué gematigd positief over de aanbevelingen van het Expert Panel. "De unanimiteit bij de clubs verblijdt ons. We zijn ook gelukkig met de beloofde transparantie middels het clearing house. Hoewel de voorstellen duidelijk goedbedoeld zijn, is meer gedetailleerde regelgeving wel nodig. Op juridisch vlak kúnnen bepaalde aanbevelingen van het panel niet door de Pro League ingevoerd worden. Dat de spelers de commissies van de makelaars moeten betalen en de 'bekoelingsperiode' wanneer een speler van makelaar verandert, zijn materies voor de wetgever. De meest efficiënte weg voorwaarts is een werkgroep te maken met vertegenwoordigers van de Pro League, de BFFA, de overheid en de spelersvakbond." (NVK)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over BFFA

sport

sportdiscipline

voetbal