Exclusief voor abonnees Makelaarsbedrijf Mogi Bayat boekte recordwinst van 4,7 miljoen 12 december 2019

Creative & Management Group, het bedrijf van Mogi Bayat, heeft vorig jaar een recordwinst geboekt. De jaarrekening van de vennootschap toont winstcijfers van 4,7 miljoen euro, 2 miljoen meer dan het jaar ervoor. Opmerkelijk omdat er tegen de makelaar een onderzoek loopt wegens financiële fraude waarvoor hij in 'Operatie Zero' opgepakt werd. Bayat haalde de 4,7 miljoen euro winst meteen uit z'n bedrijf in de vorm van dividenden. In 2017 deed hij hetzelfde, maar dan voor 7,7 miljoen euro. Dat kapitaal had hij in de voorgaande jaren opgebouwd met verschillende toptransfers naar of vooral uit Anderlecht, zoals Kara, Onyekuru, Hanni, Morioka of Saief. (DMM)