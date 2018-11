Makelaars verenigen zich in de BFFA 29 november 2018

Het pleidooi van Pierre François, CEO van de Pro League, voor transparante regels rond makelaars valt niet in dovemansoren. De beroepsgroep van makelaars werkt zelf aan een belangenvereniging: de Belgian Federation of Football Agents (BFFA). Volgens Nenad Petrovic, een ex-makelaar die de BFFA wil leiden, zaten juristen gisteren samen om de statuten op te stellen: "We willen volgende week officieel operationeel zijn." Petrovic hoopt met een vijftiental invloedrijke Belgische makelaars de groep op te richten. "We willen strikte regels waarbij alle actoren - bond, Pro League, makelaars en spelers - verantwoordelijkheden hebben om transfers transparant te maken." (BF/MJR)