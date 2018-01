Makelaars verdienden 374 miljoen in 2017 00u00 0

De bedragen die tussenpersonen opstrijken bij spelerstransfers in het voetbal zijn de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Dat blijkt uit een rapport dat de Wereldvoetbalbond FIFA gisteren publiceerde. In 2017 betaalden de clubs bij transfers 446 miljoen dollar (374 miljoen euro) aan tussenpersonen, zoals makelaars en vertegenwoordigers. In 2013 liep dat bedrag nog op tot 218 miljoen dollar (183 miljoen euro).

