Makelaars in zee met KBC 26 juni 2020

Wie bij een vastgoedmakelaar een woning koopt of huurt, kan daar straks meteen ook een lening aanvragen of een huurwaarborg regelen. De makelaarsorganisatie CIB Vlaanderen werkt daarvoor samen met KBC. Deze zomer al wordt de samenwerking zichtbaar in de vorm van renovatiekredieten voor verenigingen van mede-eigenaars van appartementen. Na de zomer volgt een huurwaarborgoplossing die via de makelaars aan een kandidaat-huurder kan worden voorgesteld. Nog op het programma: het verkrijgen van een hypothecaire lening en het afsluiten van de nodige verzekeringen.