Makelaars helpen Lelièvre zoeken naar studio Bjorn Maeckelbergh en Wouter Hertogs

01 oktober 2019

04u56 1 De Krant Enkel nog een woning vinden het komende half jaar en Dutroux-handlanger Michel Lelièvre (48) wandelt na 23 jaar opsluiting de gevangenis buiten als een vrij man. Volgens zijn advocate zoeken makelaars mee naar een kleine studio, die hij zal betalen met een werkloosheidsuitkering. "Veel heeft hij niet nodig. Zijn focus ligt op een opleiding tot informaticus."

Michel Lelièvre ruikt de vrijheid. Nog één dingetje moeten hij en zijn advocate regelen: een vaste verblijfplaats. De strafuitvoeringsrechtbank in Brussel stelt wel een deadline: dat moet binnen de zes maanden gebeuren. Nadien vervalt de beslissing om Lelièvre vrij te laten onder voorwaarden, en dan moet hij een hele nieuwe aanvraag indienen. Zijn advocate Benjamine Bovy ziet het positief in. "Het is geen geheim: veel makelaars halen hun neus op voor Michel Lelièvre als huurder. Maar intussen heb ik er meerdere gevonden die voor hem een pand willen zoeken. Alleen wilden ze de woonst tot nu nooit voor hem reserveren. Begrijpelijk. Het was helemaal niet zeker dat hij vrij zou komen. Daardoor dreigde hun pand maanden leeg te staan. Dat gevaar is nu geweken. Eindelijk hebben we de garantie dat hij écht vrijkomt. Enkele makelaars hebben me beloofd dat ze uitkijken naar iets voor hem." Volgens zijn advocate zoekt Lelièvre een studio. "Meer heeft hij niet nodig en kan hij zich ook niet veroorloven." Zijn huur zal hij betalen van een werkloosheidsuitkering. "Hij wil zich in eerste instantie focussen op een opleiding tot informaticus." Bovy benadrukt dat zij en de makelaars nog geen concreet pand op het oog hebben. Aan prognoses wil ze zich niet wagen. "Een stekje voor hem vinden in 3 weken zou fijn zijn. Maar evengoed duurt het 3 of 5 maanden."

Minder narcistisch

Lelièvre zat al enkele jaren vast toen hij in 2004 op het proces-Dutroux veroordeeld werd tot een celstraf van 25 jaar wegens ontvoering, opsluiting en foltering van An, Eefje, Sabine en Laetitia, drugshandel, lidmaatschap van een bende die zes meisjes ontvoerde en opsloot, en lidmaatschap van een bende die handelde in drugs en vrouwen. Vandaag heeft hij 23 jaar uitgezeten. "Hij zal nu vrijgelaten worden onder voorwaarden. Dat is in zijn eigen belang, maar ook in dat van de samenleving. Binnenkort heeft hij in dit dossier zijn hele straf uitgezeten en kan niemand hem ook maar één voorwaarde opleggen. Dan is hij gewoon vrij. Punt", motiveerde de voorzitter van de strafuitvoeringsrechtbank. Op de lijst met voorwaarden waaraan Lelièvre zich als vrij man zal moeten houden tot zijn straf er op 4 oktober 2023 helemaal opzit (hij zit ook nog eerdere veroordelingen uit, red.): geen nieuwe misdrijven plegen, meewerken met de diensten die hem opvolgen, een opleiding volgen of werk hebben, zich psychologisch laten begeleiden, de slachtoffers vergoeden, elk contact mijden met andere betrokkenen in het dossier-Dutroux, geen alcohol en drugs gebruiken, hem schikken naar controles op dat vlak, het drugsmilieu mijden, de slachtoffers niet contacteren, uit de omgeving blijven waar de slachtoffers en hun familie wonen en werken, en België niet verlaten zonder toestemming. "Hij is geëvolueerd. Hij is niet meer de man van toen. Dat blijkt uit rapporten van de psycholoog", las de voorzitter van de strafuitvoeringsrechtbank voor uit de beslissing. Zo zou Lelièvre met de jaren minder narcistisch zijn geworden. Hij zou ook veel minder kenmerken van een psychopaat vertonen. "Het risico op recidive moet daarom gerelativeerd worden", klonk het.

Cruciale vragen

"Ik vind dit geen fijn gevoel", zei Jean Lambrecks. Hij woonde als enige van de nabestaanden het voorlezen van de beslissing van A tot Z bij. Eerder had de vader van Dutroux-slachtoffer Eefje (19) - net als het Brusselse parket - zich al verzet tegen de voorwaardelijke vrijlating van Lelièvre. "Ik geloof niet dat hij veranderd is. Zo heeft hij nooit willen antwoorden op onze vragen." Ook Lambrecks' partner Els Schreurs worstelt met de nakende vrijlating. "Dit is gewoon vreselijk. Als hij straks een adres heeft, komt hij gewoon vrij. Hij zal zich achter zijn voorwaarden verschuilen om geen contact te hebben met ons. Terwijl wij nochtans met veel cruciale vragen zitten. Lelièvre had geen kleine rol, hé." Het parket van Brussel beklemtoont dat het geen hoger beroep kan aantekenen tegen een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank.