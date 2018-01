Makelaar weg met 1 miljoen van oudjes 00u00 0

Een verzekeringsmakelaar uit Geraardsbergen wordt ervan beschuldigd bijna 1 miljoen euro van zijn klanten gestolen te hebben. D.L. stelde tientallen mensen voor hun spaargeld te beleggen via een Luxemburgse of Zwitserse maatschappij met een jaarlijks rendement van 6,5%. De man betaalde de intresten uit, maar verschillende klanten kregen hun geld niet terug als ze het opvroegen. "Hij kon het goed uitleggen en won zo ons vertrouwen, maar de maatschappijen bleken niet te bestaan.", aldus één van de slachtoffers. Dat zijn vooral gepensioneerden en zelfs negentigers die hun laatste spaarcenten kwijtspeelden. De raadkamer in Oudenaarde beslist vandaag of de man zich voor de correctionele rechtbank moet verantwoorden. (BKH)

