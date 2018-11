Makelaar Stefani: "Maak alle commissies van laatste 10 jaar openbaar" 07 november 2018

Paul Stefani (69) - één van de ouderdomsdekens onder de managers - pleit voor transparantie over de inkomsten van voetbalmakelaars. Stefani is al 52 jaar actief en begeleidde in het verleden toptransfers als die van Nilis, Degryse en Defour, maar was onlangs ook nog betrokken bij de overgang van Witsel naar Dortmund. "Door de recente gebeurtenissen lijkt het wel alsof alle makelaars slecht zijn. Om duidelijk te maken dat dit niet het geval is, doe ik een voorstel: laat iedere makelaar zijn inkomsten uit commissies bekendmaken. Ook die uit het buitenland. En ten minste voor de laatste tien jaar. Ik heb er geen enkel probleem mee om mijn commissie bij de overgang van Witsel bekend te maken. Wat mij betreft, kan dat zowel via de bond als via de overheid gebeuren." Benieuwd of er gevolg gegeven wordt aan dit opmerkelijke voorstel. (RN)

