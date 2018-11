Makelaar Neymar spilfiguur in nieuw schandaal 15 november 2018

Het 'oude' voetbalschandaal is nog lang niet van de baan of daar is het volgende al. Spilfiguur van de nieuwe huiszoekingen - bij Moeskroen, de voetbalbond en het BAS - is andermaal een makelaar. En geen kleintje: Pini Zahavi (74) verkocht Neymar vorig jaar voor 222 miljoen aan PSG. 'Mister Fix It', zoals zijn bijnaam luidt, zou achter de schermen de touwtjes in handen hebben bij Moeskroen, wat in strijd is met het bondsreglement en de FIFA-regels. Het gerecht vermoedt dat de voetbalclub zijn licentie voor eerste klasse op illegale wijze verkregen heeft én is op zoek naar bewijzen over witwassen. De vorige en huidige voorzitter en een derde werknemer van Moeskroen zijn gisteren verhoord. Zelf beweert Zahavi dat hij niets te zeggen heeft bij Moeskroen. "Ik ben er al drie jaar niet meer geweest." (NVK)

