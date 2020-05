Exclusief voor abonnees Makelaar Henrotay verhoord 20 mei 2020

Spelersmakelaar Christophe Henrotay, in september 2019 opgepakt in Monaco als spilfiguur van een grootschalig onderzoek van het federale parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise naar mogelijke witwaspraktijken en bendevorming - maar toen vrijgekomen na het betalen van een borgsom van 250.000 euro -, is de voorbije dagen naar Brussel gekomen voor ondervraging. Tussen België en Monaco is er geen uitleveringsverdrag, maar Henrotay meldde zich vrijwillig. Na het verhoor werd de Luikenaar officieel in verdenking gesteld. Hem worden meerdere malversaties ten laste gelegd bij de afhandeling van enkele uitgaande transfers van Anderlecht. Het betreft meer bepaald de overgang van Aleksandar Mitrovic en Chancel Mbemba naar Newcastle, en de verhuis van Youri Tielemans naar Monaco. Henrotay mocht na het verhoor wel terug naar Monaco. (LUVM)

