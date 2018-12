Make-up dragen kan dochters vroeger in puberteit doen belanden 06 december 2018

Zwangere vrouwen letten maar beter op welke stoffen er in hun make-up zitten. Parabenen, fenolen en ftalaten kunnen hun ongeboren dochters immers vervroegd in de puberteit doen belanden. Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van Californië. Die stoffen kunnen onder meer de werking van natuurlijke hormonen zoals oestrogeen na-apen of de opname ervan tegengaan en de ontwikkeling van het kind schaden. Na 20 jaar onderzoek bij 179 meisjes en 159 jongetjes concluderen de wetenschappers dat moeders die tijdens de zwangerschap

