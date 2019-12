Exclusief voor abonnees Make-over 30 Dries Van Langenhove 26 december 2019

Extreemrechts heeft een make-over ondergaan. De morsige baarden, slecht geklede bullebakken en zure tantes, je ziet ze niet meer op de spreekgestoeltes bij meetings. Overal in de Westerse wereld duiken jonge militanten en activisten op die eruit zien als beginnende ondernemers: de vrouwen dragen hakken onder chique rokken, de mannen dassen onder strakke pakken. Ze zijn slim, ze praten makkelijk, ze kennen de social media vanbinnen en vanbuiten, ze laten zich zelden verleiden tot boosheid, ze weten perfect hoe ze de gevoelens van genegeerde of getergde kiezers kunnen bespelen, ze hebben zich verpakt in oppervlakkig fatsoen. Ze dromen van een Westen zonder islam of vakbonden, zonder gay parades of gelijkheid voor de vrouw. Een wereld waar mensen weer in het gareel lopen en de financiële elite het gareel mag afgooien. De meeste van die dromen - die ingaan tegen wat veel van hun kiezers willen - spreken ze alleen uit wanneer ze in een parlement tot stemmen gedwongen worden. Dan geven ze rijke multinationals, rabiate homohaters en reactionaire seksisten vrije baan. In Vlaanderen is Dries Van Langenhove van Vlaams Belang hét voorbeeld van die nieuwe generatie extreemrechtse politici. Ook hier heeft die generatie succes. (SVB)

