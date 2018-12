Makarenko op de sukkel 08 december 2018

De schorsing komt medisch gezien prima uit. Yevhen Makarenko is op de sukkel met de achillespees. "Rust zal hem goed doen", sprak Hein Vanhaezebrouck, die hoopt Nany Dimata (knie) te recupereren. "Hij is niet op voorhand out." Tot slot maakt Vanhaezebrouck zich zorgen over de staat van het veld. "Tegen Genk was het heel oneffen. Perfect zal het terrein niet zijn, maar mocht men het gras kunnen rollen, dan ligt het tenminste vlak. Dat zou al iets zijn." (PJC)