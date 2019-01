Makarenko nog steeds out, daar is Obradovic 09 januari 2019

00u00 0

Bruin zal hij niet worden. Yevhen Makarenko traint ook in Pinatar binnen. De Oekraïner ondervindt nog steeds last van de achillespees, een blessure die hem ook voor de winterstop aan de kant hield. Voorts geen kwaaltjes bij Anderlecht en één 'nieuw' gezicht: Ivan Obradovic, afgelopen zomer nog verbannen naar de B-kern, was er weer bij. De linksachter krijgt een nieuwe kans onder Fred Rutten. (PJC)