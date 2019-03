Makarenko is (eindelijk) terug 05 maart 2019

00u00 0

Daar is 'm. Yevhen Makarenko (27) heeft eindelijk de groepstrainingen hervat. Dat deed de Oekraïnse Anderlecht-middenvelder, die maanden out was als gevolg van een longontsteking en enkele kleine kwaaltjes, wel goed ingeduffeld - met nekverwarmer en regenjas. Die laatste kon hij gebruiken, want het regende enorm tijdens de sessie met de spelers die tijdens de 1-2-winst op Lokeren niet of nauwelijks minuten maakten. Het slechte weer had overigens geen invloed op de sfeer: die was ontspannen, getuige ook de brede glimlach bij coach Fred Rutten. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN