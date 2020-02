Exclusief voor abonnees Majors niet ondenkbaar voor Pieters 04 februari 2020

GOLF

De perfectionist in golfer Thomas Pieters is niet elke dag even gelukkig met hoe hij speelt, maar zondag was hij wel erg in zijn nopjes. Begrijpelijk, want hij finishte als (gedeeld) derde op de Saudi International. Goed voor een cheque van 164.095 euro, maar veel belangrijker: door die prestatie maakte de 28-jarige Antwerpenaar een stevige sprong op de wereldranking. Hij klom van de 83ste naar de 67ste plek.

