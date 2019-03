Majka en Gatto knallen op toeschouwer Ontsnapt aan drama 14 maart 2019

00u00 0

De Tirreno-Adriatico is gisteren aan een drama ontsnapt. Een onoplettende toeschouwer stak de weg over net op het moment dat zeven renners van het Duitse BORA-team - de ploeg van Peter Sagan - met hoge snelheid kwamen aangereden. Twee renners - Rafal Majka en Oscar Gatto - konden de toeschouwer niet meer vermijden. Zij reden de man aan met een snelheid van zo'n zestig kilometer per uur.

HLN