Majka boos na beschuldigingen 15 februari 2018

00u00 0

Rafal Majka (28) is boos omdat zijn naam genoemd wordt in een Italiaanse dopingzaak. De Pool van Bora-hansgrohe ontkent op Facebook met klem dat hij als belofte aan het verboden spul heeft gezeten. Oud-ploegleider Andrea Del Nista linkte Majka in La Gazzetta dello Sport aan het gebruik van testosteron en groeihormoon bij Gragnano Sporting Club (2008-2010). Die beloftenploeg werd toen gerund door Elso Frediani, een van de mensen die werd opgepakt in een dopingzaak bij het amateur-team Altopack-Eppela. De politie viel binnen bij die ploeg na een onderzoek naar het verdachte overlijden van Linas Rumsas in mei vorig jaar. "Mijn goede naam staat op het spel", zegt Majka. "Het is een directe aanval op mijn voorbije successen, die ik bereikt heb door hard te werken, offers te brengen en door ver weg van mijn familie op mijn eentje vol te houden." (BA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN