Maithili (13) moet niet meer vechten 02 augustus 2018

00u00 0

Na een lange strijd heeft Maithili Vanhille (13) uit Assebroek het gevecht tegen haar zeldzame hersenstamtumor verloren. "Ons meisje is zonder pijn gestorven. Toen we fluisterden dat ze mocht stoppen met vechten, is ze vredig ingeslapen", zegt papa Sam. Met haar ouders ging Maithili meermaals naar Mexico voor een experimentele behandeling. Die leek korte tijd verbetering te brengen en verlengde haar leven met twee jaar. Al die tijd bleef het gezin hopen op een mirakel. "De pijn die we nu voelen, is onbeschrijflijk. Het gaat heel diep", zegt papa Sam. "Tegelijk voelen we een soort van opluchting voor Maithili. Ze kan eindelijk stoppen met vechten. De pijn is nu definitief voorbij. Want hoe dan ook: Maithili blijft voor altijd ons prinsesje."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN