Maison Margiela laat het flitsen (toch door een lens) 25 januari 2018

Het Belgisch modemerk Maison Margiela haalde bij de voorstelling van zijn haute-couturecollectie in Parijs gisteren een opvallend trucje boven voor de fotografen en toeschouwers in de zaal. Lieten zij tijdens het eerste deel van de show hun flits afgaan, veranderde de collectie op hun schermen van simpel zwart naar een futuristisch kleurenspel. Blauw, paars of geel: de kleuren veranderden naargelang het schrijden van de modellen en flitsen van de pers, maar waren niet zichtbaar voor het blote oog. Het futuristische trucje was voor ontwerper John Galliano een knipoog en verwijzing naar illusies die sociale media ons voorschotelen. Ook verderop werd de collectie getekend door een zweem avant-garde, met kledij die slordig maar artistiek over de schouders van modellen gedrapeerd werd, en sporttenues die de plaats van avondkledij innamen. (CMA)

