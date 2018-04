Mail van de fiscus? Niet openen 12 april 2018

00u00 0

De fiscus waarschuwt voor zogeheten 'phishingmails' waarin gevraagd wordt om bankgegevens door te sturen. Slachtoffers krijgen de berichten via WeTransfer, een website waarmee gebruikers gratis grote bestanden naar elkaar kunnen e-mailen. Ze lijken afkomstig te zijn van een belastingambtenaar, die vraagt om bankgegevens te controleren. De FOD Financiën benadrukt dat ze nooit per mail om dergelijke informatie vraagt. Het advies: open de mail niet, klik niet op de link en geef je geheime informatie niet door. Wie twijfelt over de echtheid van een mail, kan contact opnemen met de FOD Financiën. (SRB)