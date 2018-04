Mail of sms'je volstaat voor aankopen tot 3.500 euro 28 april 2018

Voor aankopen tot 3.500 euro zal een mail of sms binnenkort volstaan als bewijs. De ministerraad heeft daarover gisteren een hervormingsvoorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) goedgekeurd. Nu is voor elke aan- of verkoop boven de 375 euro een schriftelijke overeenkomst nodig. De huidige regels van het bewijsrecht zijn verouderd. In 1990 werd de drempel voor een schriftelijke overeenkomst vastgelegd op 375 euro, toen nog 15.000 Belgische frank. Met alle aankopen die tegenwoordig digitaal gebeuren, ligt dat bedrag veel te laag. Andere wijziging is dat de rechter in uitzonderlijke gevallen de bewijslast zal kunnen omdraaien, om discussies in de rechtbank niet te lang te laten aanslepen.

