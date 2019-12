Exclusief voor abonnees Mahdi: "Ik deed mee om te winnen, natuurlijk ben ik teleurgesteld" 07 december 2019

Ondanks zijn verlies mag Sammy Mahdi trots zijn dat hij als jongerenvoorzitter zoveel leden kan overtuigen, klinkt het overal in de partij. "Maar ja, daar ben ik niks mee", lacht Mahdi. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Als ik meedoe, is het om te winnen. Politicoloog Carl Devos zei dat ik een bovenmenselijke prestatie zou moeten leveren, en het was niet bovenmenselijk genoeg." Toch zal Mahdi als jongerenvoorzitter een grote rol spelen binnen de partij. Of hij dan af en toe tegen de kar van Coens zal rijden? "Ik denk dat het nu het moment is om de partij terug op te bouwen. Als ik kan kiezen tussen daar deel van uit maken of kritiek geven, dan kies ik voor het eerste. Joachim en ik komen trouwens goed overeen. Maar ik zal altijd kritisch blijven."

