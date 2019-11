Exclusief voor abonnees Magnette vraagt extra week (of twee) 18 november 2019

Informateur Paul Magnette (PS) zal deze namiddag aan de koning vragen om zijn opdracht te verlengen. Met één week, valt te horen, of alleszins met niet meer dan twee weken. Op 5 november kreeg Magnette van de vorst de opdracht om zowel de piste van een paars-gele (met PS en N-VA) als die van een paars-groene regering verder te onderzoeken. Sindsdien had hij gesprekken met tien partijen. "Over de inhoud", klonk het. De informateur wil het nu ook over de bijbehorende cijfers hebben, waarna hij het roer hoopt door te geven aan een preformateur. Aan hem of haar om de knopen door te hakken. Magnette is niet van plan om die rol zelf op te nemen. Het is geen geheim dat hij een voorkeur heeft voor paars-groen, maar hij kan paars-geel nog niet begraven - al was het maar omdat CD&V en Open Vld weigeren om in een federale regering te stappen zonder N-VA . (ARA)

