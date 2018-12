Magnette: "PS nooit in zee met N-VA" 04 december 2018

"Voor mij ligt het voor de hand: nooit zullen we een alliantie sluiten met de N-VA", zegt de burgemeester van Charleroi Paul Magnette, die binnen zijn partij PS is aangeduid als woordvoerder voor de verkiezingscampagne. Verder haalt hij in een interview met 'Le Soir' vooral partijvoorzitter Elio Di Rupo door de mangel. Magnette hekelt de manier waarop Di Rupo zijn lijsttrekkerschap voor de sociaaldemocraten in Henegouwen heeft aangekondigd. Di Rupo, over wie circuleerde dat hij mogelijk zou opkomen voor de Europese verkiezingen, maakte donderdag op tv bekend dat hij zal opkomen voor de Kamer. "Het is bizar om dat op die manier aan te kondigen. Ik behoor tot degenen die vinden dat we geen klassieke campagne kunnen voeren. De PS heeft twee moeilijke jaren achter de rug", zegt Magnette.

