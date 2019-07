Magnette en Di Rupo vechten om leiderschap: machtsstrijd PS zet onderhandelingen vast Astrid Roelandt

26 juli 2019

00u00 41 De Krant Dat de PS uiteindelijk toch (nog) niet met N-VA wil praten, is op zich geen verrassing. Maar dat staatsman Elio Di Rupo eerst toezegt en dan weer afhaakt, is wél opvallend. Allicht ligt de machtsstrijd binnen de PS aan de basis van de warrige houding. En N-VA, die spint er garen bij.

"Je kan het paard naar het water brengen, maar het niet doen drinken." Met die woorden ging Johan Vande Lanotte tijdens de lange regeringsvorming in 2011 naar de koning om zijn ontslag als bemiddelaar aan te bieden. Vrij vertaald naar 2019: je kan de PS en de N-VA samenbrengen, maar daarom willen ze nog niet praten. Gisteren zou het paard toch naar het water komen: normaal zou er een geheime ontmoeting plaatsvinden tussen PS'ers Elio Di Rupo en Paul Magnette en N-VA'ers Bart De Wever en Jan Jambon. Ook informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte werden verwacht. Maar de PS belde af.

Nota

Oorspronkelijk waren Di Rupo en Magnette inderdaad akkoord gegaan om met De Wever en Jambon te praten over praktische zaken: een kalender. Maar Reynders en Vande Lanotte wilden het ook over hun preformatienota hebben, waarmee ze maandag bij de koning gaan. Die lijst de prioriteiten van alle partijen op en waar ze elkaar zouden kunnen vinden. Doel is dat hij een basis is voor eventuele onderhandelingen over een regeerakkoord en dus is het belangrijk dat de twee steun verzamelen voor die nota. Maar de PS - of minstens Paul Magnette - is niet akkoord met die manier van werken: over inhoud wordt niet gepraat, want het is ofwel mét de PS en zonder N-VA, ofwel omgekeerd. Nooit samen, aldus Magnette.

Binnen de PS is een machtsstrijd bezig tussen de voorzitter en zijn kroonprins. Di Rupo en Magnette botsen steeds vaker over de koers die de partij moet varen - tegenover de andere linkse partijen, maar ook tegenover N-VA.

Geen van beiden 'wenst' natuurlijk met N-VA te regeren, maar Magnette wil tonen dat hij - en niet Di Rupo - de echte linkse kaart trekt. Dat hij begrepen heeft wat de linkse kiezers willen. En dat hij de partij straks zal leiden, met idealisme, eerder dan met het pragmatisme van Di Rupo.

Het verschil in visie tussen de twee begint stilaan een serieus probleem te worden bij de Franstalige socialisten. Zo floot Magnette Di Rupo al herhaaldelijk en publiekelijk terug als die ergens ook maar enige mogelijkheid openliet om nog maar te praten met N-VA. Het deed de vraag rijzen wie nu echt de baas is bij de PS.

Extra partijbureau

Komende maandag komt er een extra partijbureau. Allicht zullen Di Rupo en Magnette daar de mening van het partijbureau vragen en zal de lijn-Magnette het halen. Want zowat iedereen beseft dat het dodelijk is voor de perceptie om nu al met of over N-VA te praten. De PS moet eerst aan haar linkse kiezers zien te verkopen dat ze - noodgedwongen - toch met MR in zee gaat op Waals vlak. Pas als de liberalen verteerd zijn, kan er eventueel gepraat worden met N-VA, klinkt het. In die zin kwam de weliswaar al vrij late ontmoeting tussen Di Rupo en De Wever inderdaad nog te vroeg.

Bekend plaatje

N-VA is misnoegd. "Wij zijn al vanaf dag één vragende partij om te praten. We hebben dat ook meteen na de verkiezingen gevraagd aan Di Rupo." De partij noemt het onverantwoordelijk van de PS en ook ongezien dat ze nog steeds niet met de grootste Vlaamse partij aan tafel wil. Dat plaatje kennen we: het komt N-VA immers helemaal niet slecht uit als de PS haar afwijst. Binnen de partij valt ook te horen dat N-VA zich niet wil verbranden aan de PS. Het plan om niet Bart De Wever, maar federaal kandidaat-premier Jan Jambon Vlaams minister-president te maken is er nog steeds. Het plan om vanuit Vlaanderen in te beuken op de federale regering ook.

