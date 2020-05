Exclusief voor abonnees Magnette: "Een regering in september is het doel" 11 mei 2020

Net als bijna alle Vlaamse partijen wil PS-voorzitter Paul Magnette in juni de regeringsonderhandelingen weer opstarten. "In september een regering hebben: dat is het doel", zei hij gisteren in 'C'est pas tous les jours dimanche' op RTL. Ook met de partij van Bart De Wever? "Ik wacht om te zien of de N-VA bereid is toegevingen te doen", zei Magnette daarover. Om meteen daarna zijn lijstje met voorwaarden te herhalen: de invoering van een vermogensbelasting en het opgeven van institutionele eisen. Zaken die 'imbuvable' zijn voor de Vlaams-nationalisten. Het water tussen de twee partijen is nog steeds heel diep. In een interview verweet de N-VA-voorzitter de PS nog dat ze de factuur van de crisis wil doorschuiven naar "de Vlaming die werkt, spaart en onderneemt". De repliek van Magnette was fel. "Hij is nog niet veranderd: een keer per maand kwetst Bart De Wever de Walen en valt hij de PS aan. Laten we ermee ophouden te doen alsof Bart De Wever het middelpunt van de wereld of de zonnekoning is." Liever een (nieuwe) minderheidsregering of nieuwe verkiezingen dan een paars-gele coalitie vormen met N-VA, liet Magnette uitschijnen.

