Magnette: "De Wever wílde helemaal geen informateur worden" 13 december 2019

"Bart De Wever heeft er alles aan gedaan om niet benoemd te worden tot informateur. Hij weigert verantwoordelijkheid op te nemen en kan geen knopen doorhakken of mensen rond zich verenigen." PS-voorzitter Paul Magnette heeft gisteravond hard uitgehaald op de RTBF. Ook voor de N-VA had hij geen goed woord over: "Die partij is gevaarlijk voor België en voor de sociale zekerheid." Met die uitspraken maakt de voormalige informateur wel heel erg duidelijk dat een paars-gele regering wat hem betreft onmogelijk is. Toch zouden zijn opvolgers - Joachim Coens (CD&V) en Georges- Louis Bouchez (MR) - die piste nog even een kans geven. (SSL)