Exclusief voor abonnees Magnette-de-informateur spreekt vandaag voor het eerst 07 november 2019

00u00 0

PS-voorzitter Paul Magnette zal vandaag meer duidelijkheid geven over zijn plannen als informateur. Om 11 uur geeft hij een persconferentie in de Kamer. Verwacht wordt dat Magnette de komende twee weken - hij heeft tot 18 november - eerst de paars-groene piste onderzoekt, al wil de koning ook dat hij paars-geel verder uitdiept. Gisteren was er even verwarring over een tweet van cdH-voorzitter Maxime Prévot, die aanbood om samen te werken. Nochtans had zijn partij kort na de verkiezingen al aangekondigd dat ze op alle niveaus voor de oppositie kiest. Maar daar blijft hij dus ook bij. Prévot en zijn vijf Kamerzetels bieden vooral aan om vanuit de oppositie mee te praten over en steun te bieden rond belangrijke thema's, in het belang van de stabiliteit van het land. Ook over het institutionele is hij bereid te praten. "Wij moeten dat als Franstaligen niet altijd ondergaan, dat kan ook iets positief zijn voor ons." Voorlopig wordt Prévot wel nog niet uitgenodigd door Magnette. (ARA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu