Magnette: “De enige overeenkomst tussen PS en N-VA? Dierenwelzijn” Redactie

17 september 2019

05u00 0 De Krant Paul Magnette werpt zich op als opvolger Di Rupo aan hoofd PS, en dat is slecht nieuws voor de regeringsvorming.

Magnette stelt zich kandidaat als opvolger van Elio Di Rupo om voorzitter te worden van de Parti Socialiste, nu Di Rupo opnieuw Waals minister-president geworden is. "Ik heb altijd geantwoord dat zodra er interne verkiezingen zouden komen, ik kandidaat zou zijn. Ik ben niet noodzakelijk de enige, en het zullen uiteindelijk de PS-militanten zijn die beslissen." Gevraagd naar de federale regeringsvorming, zei Magnette op de RTBF dat het programma van zijn partij hem onverzoenbaar lijkt met dat van N-VA. "De houding van de PS is helemaal stabiel. We hebben tegenover de N-VA nooit ons veto gesteld zoals we wel hebben gedaan tegenover het Vlaams Belang, maar we zien niet in hoe we met hen kunnen samenwerken. We zijn het over niets eens. Het enige onderwerp waarover tussen de PS en de N-VA overeenkomsten mogelijk zijn, is dierenwelzijn. Dat is natuurlijk een extreem belangrijk onderwerp, maar volstaat niet voor het schrijven van een regeerakkoord", aldus Magnette. Hij zei dat zijn partij ook "geen nieuwe verkiezingen wil uitlokken". "We gaan de Zweedse coalitie niet te hulp schieten. Wij vinden dat ze slechte politieke keuzes heeft gemaakt. Je kunt de PS dan toch niet vragen om de brokken van de vorige regering te lijmen?"