Magma spuwende vulkaan jaagt toeristen de zee in 04 juli 2019

00u00 0

Op het Italiaanse eiland Stromboli is een toerist omgekomen bij de beklimming van de gelijknamige vulkaan, die zich plots begon te roeren. Een tweede persoon raakte gewond. Volgens de eerste berichten zou het gaan om twee Sicilianen. Wellicht zijn beiden getroffen door neervallende magmastenen. "Het leek wel de hel: overal regende het vuur uit de hemel", zei een plaatselijke priester. In paniek vluchtten toeristen het water in. Een gigantische aswolk verspreidde zich over het eilandje en op verscheidene plaatsen aan de westkant brak er brand uit.

